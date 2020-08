Corona-Pandemie : Dreyer fordert Aufhebung von Luxemburg als Risikogebiet

Mainz/Luxemburg Nach Außenminister Asselborn sieht auch Ministerpräsidentin Dreyer keine Grundlage mehr für eine Einstufung Luxemburgs als Corona-Risikogebiet. Die Bundesregierung solle schnell reagieren.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Bundesregierung aufgefordert, die Einstufung Luxemburgs als Corona-Risikogebiet „schnellstmöglich aufzuheben“. „Es ist sehr erfreulich, dass nach den neuesten epidemiologischen Statistiken die Infektionszahlen in Luxemburg stark rückläufig sind und damit die Tendenz der letzten Wochen bestätigen“, sagte Dreyer am Montag in Mainz laut Mitteilung.