Corona beschleunigt Digitalisierung der Volkshochschulen

Eine Frau blättert in der Geschäftsstelle einer Volkshochschule durch das Programmheft. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archiv/Symbolbild

Koblenz/Mainz/Wittlich Mit der Corona-Pandemie haben digitale Lern-Angebote an den Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz einen Schub erfahren. „Wir hatten den digitalen Prozess schon begonnen, aber durch die Corona-Situation sind wir von heute auf morgen in einen Turbo-Gang geschleudert worden“, sagt die Leiterin der Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen, Monika Nickels.

Kurse vom Bauchtanz über Sprachen bis Backen wurden auf online umgestellt. Auch künftig werde digitales Lernen eine größere Rolle spielen.

Denn die Unsicherheit, was geht und was nicht geht, bleibt bestehen in der Pandemie. Im ab Mitte August startenden neuen Kursprogramm seien daher viele große Projekte derzeit in drei Varianten geplant: Als Präsenzveranstaltung, als Webinar und als Online-Kurs, berichtet Nickels. „Wir versuchen, so viel wie möglich hinzukriegen, aber es hängt an vielen wenns und aber“, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz.