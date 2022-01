Corona beschert Glasproduzent Schott kräftiges Wachstum

Mainz Beim pandemiebedingten Rückzug ins Private wollen viele Menschen ihre Küchen neu gestalten. Außerdem werden zur Bekämpfung von Covid-19 weltweit Abermillionen Fläschchen für Impfstoffe gebraucht. Von beiden Trends profitiert das Mainzer Unternehmen Schott.

Die Zahl der Mitarbeiter weltweit stieg um knapp 1000 oder fünf Prozent auf 17.300. Davon sind rund 6000 an den verschiedenen Standorten in Deutschland beschäftigt.

Der Boom im Geschäft mit Haushaltsgeräten hat das Unternehmen „in gewisser Weise“ selbst überrascht, wie Vorstandschef Frank Heinricht berichtete. Hier habe sicherlich der Rückzug in die eigenen vier Wände eine wichtige Rolle gespielt: Viele Menschen hätten das Geld, das sie wegen der Corona-Pandemie nicht fürs Reisen ausgeben konnten oder wollten, in neue Küchen oder Haushaltsgeräte gesteckt. Schott stellt die unter dem Markennamen Ceran bekannten Glaskeramik-Kochflächen sowie Flachgläser für Backöfen und Mikrowellengeräte her.

Auch in einem anderen Bereich hat Corona das Geschäft gesteigert: So stellte das Unternehmen Fläschchen für insgesamt fünf Milliarden Impfdosen her. Für die nächste Generation von mRNA-Impfstoffen wie diejenigen von Biontech/Pfizer und Moderna entwickelt Schott vorfüllbare Einwegspritzen aus Kunststoff. Die sollen besser als Glas für die sehr tiefen Temperaturen geeignet sein, bei denen das Vakzin abgefüllt werden muss. Bisher wurde der Impfstoff üblicherweise von Fläschchen in Kanülen umgefüllt.