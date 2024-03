Gesundheit Corona-Beobachtungsstudie wird nicht weitergeführt

Nach dem Ende der Corona-Pandemie wird eine Beobachtungsstudie zum Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz gestoppt. Im Auftrag des Gesundheitsministeriums sammelte die Universitätsmedizin Mainz seit Ende 2022 kontinuierlich Daten zu Corona-Ansteckungen. Die Maßnahme sollte als Frühwarnsystem dienen. Aufgrund des durch Impfungen und Corona-Infektionen erreichten Grades an Immunisierung der Bevölkerung bestehe nun keine Notwendigkeit, die Studie über den festgesetzten Zeitraum bis Ende März weiterzuführen, teilte das Ministerium am Donnerstag in Mainz mit.