Corona bei Kaiserslautern: Unterhaching-Spiel findet statt

Kaiserslautern Beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern gibt es einen erneuten Corona-Fall. Der betroffene Spieler befindet sich seit Donnerstag in häuslicher Quarantäne, teilten die Pfälzer am Freitag mit.

Das Kellerduell zwischen dem Tabellen-17. und Schlusslicht SpVgg Unterhaching am Samstag (14.00 Uhr) soll wie geplant stattfinden. Voraussetzung dafür ist jedoch ein weiterer negativer Test der FCK-Mannschaft am Samstagmorgen. In den vergangenen zwei Wochen hatte es bei den Roten Teufel bereits zwei positive Corona-Fälle gegeben.