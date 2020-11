Corona-Ausbruch in Einrichtung für Menschen mit Handicap

Ein Arzt nimmt mit einem Tupfer einen Abstrich bei einer Frau für einen Coronatest. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv

Meisenheim Nach einem Corona-Ausbruch in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung im Landkreis Bad Kreuznach sind 50 Personen positiv auf das Virus getestet worden. Die betroffene Wohngruppe und Kontaktpersonen aus einer Werkstatt befänden sich in Quarantäne, teilten die Kreisverwaltung Bad Kreuznach und der Betreiber der Einrichtung am Montag mit.

