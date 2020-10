Corona-Auflagen in Trier: Maskenpflicht in Fußgängerzone

Trier Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen muss von Samstag an in der Fußgängerzone in Trier ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Außerdem herrscht an allen weiterführenden Schulen während der gesamten Schulzeit, also auch im Unterricht, eine Maskenpflicht, wie die Stadt am Freitag mitteilte.

Diese und weitere Schritte sehen neue Allgemeinverfügungen vor, die im Fall der Stadt Trier am Samstag und im Fall des Kreises Trier-Saarburg am Montag in Kraft treten.

Der Wert an Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner war zuletzt laut Gesundheitsministerium in Trier auf 63,7 gestiegen, im Kreis Trier-Saarburg lag er zuletzt bei 54,9.