Corona-Auflagen für Pflegeheime werden ab Juli gelockert

Ein Mundschutz auf einem Tisch in einer Pflege- und Senioreneinrichtung. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild

Mainz Der Alltag in rheinland-pfälzischen Alten- und Pflegeheimen in der Corona-Krise wird sich ab Anfang Juli ein gutes Stück wieder normalisieren. Dann greift eine neue Verordnung, die eine ganze Reihe an Auflagen etwa zu Besuchen oder Ausgängen lockert, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Freitag in Mainz ankündigte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa