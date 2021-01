Corona: 101-jährige Lisel Heise bedauert die Stubenhockerei

Kirchheimbolanden Auch mit 101 Jahren unternimmt Lisel Heise noch ausführliche Waldspaziergänge. Die ehemalige Lehrerin setzt auf frischen Sauerstoff - und bedauert Stubenhockerei in Zeiten der Pandemie.

Lisel Heise, mit 101 Jahren bis vor kurzem Deutschlands wohl ältestes Mitglied in einem Stadtrat, bedauert die Stubenhockerei während der Corona-Pandemie. Allgemein sei für sie Sauerstoff ein sehr gutes Mittel zur Gesunderhaltung, sagte die ehemalige Lehrerin der Deutschen Presse-Agentur im pfälzischen Kirchheimbolanden. „Das ist eine medizinische Tatsache. Frische Luft und so weiter. Und gerade jetzt hockt jeder in der Stube. Das ist eine ganz traurige Situation.“