Regierung Containerdorf für Flüchtlinge geht später in Betrieb

Das Containerdorf, das ein Jahr in Betrieb sein soll, ist für bis zu 300 Personen ausgelegt. Es solle Kommunen bei der Beschaffung von Wohnraum entlasten: Sie erhielten so mehr Zeit, um geeignete Wohnungen akquirieren zu können, hatte Innenminister Reinhold Jost (SPD) gesagt. Die Container-Anlage stammt aus dem Ahrtal in Rheinland-Pfalz: Dort waren über ein halbes Jahr lang Opfer der Flutkatastrophe vom Juli 2021 untergebracht gewesen.