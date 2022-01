Compugroup erwartet bessere Marge

Koblenz Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter Compugroup will im laufenden Jahr profitabler werden. Die operative Marge (Ebitda) werde 2022 zwischen 21 und 24 erwartet, teilte das MDax-Unternehmen am Dienstag in Koblenz mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das wären sowohl am oberen als auch am unteren Ende der Spanne je ein Prozentpunkt mehr, als das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr erreichen wollte. Das organische Wachstum soll im laufenden Jahr mit einer maximalen Zielgröße von 1,125 Milliarden Euro Umsatz zwischen 3 bis 8 Prozent liegen.

Ende Dezember war die Compugroup Ziel eines Hackerangriffs geworden. Die wesentlichen Kundensysteme seien nicht betroffen, teilte das Unternehmen jetzt in einem Update mit. Es gebe weder Beweise für eine illegale Extraktion oder Veröffentlichung von Daten noch einen Beweis dafür, dass Daten von den Angreifern heruntergeladen wurden, hieß es. Aufgrund vorsorglicher Schutzmaßnahmen seien die internen Systeme vorübergehend heruntergefahren worden. Daher verzögert sich die ursprünglich für den 3. Februar geplante Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich bis Anfang März.

© dpa-infocom, dpa:220118-99-752440/2

(dpa)