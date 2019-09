Collien Ulmen-Fernandes dreht Sendung über Helikoptereltern

Die Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes. Foto: Christian Charisius/Archivbild.

Mainz Schauspielerin und Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes beschäftigt sich für ZDFneo mit dem Thema Helikoptereltern. Dabei geht es darum, wie sich der Blick auf Kinder und der Umgang mit ihnen in den vergangenen Jahren verändert hat, wie der Sender am Dienstag in Mainz mitteilte.

