Clubbetreiber skeptisch: Öffnung nicht wirtschaftlich

Saarbrücken Obwohl sie von Freitag an unter Auflagen wieder öffnen dürften, bleiben einige Diskotheken und Clubs im Saarland geschlossen. „Wir machen auf keinen Fall auf, das macht überhaupt keinen Sinn“, sagte etwa Tomas Morrobel, DJ und Betreiber des Saarbrücker Clubs „Apartment“ am Mittwoch.

Ähnlich wie Morrobel sieht es sein Kollege Tim Grothe vom „Mauerpfeiffer“. Auch in seinem Saarbrücker Club kämen maximal 40 Personen unter - statt wie sonst 500. Die Maskenpflicht sei an sich nicht das Problem, für das Security-Personal jedoch kaum zu kontrollieren und durchzusetzen, erklärte Grothe. Feste Sitzplätze existierten in den meisten Clubs ohnehin nicht. Stammkunden und Agenturen hätten nach der ersten Meldung über mögliche Öffnungen bereits begeistert angefragt. Ihnen musste Grothe nun erklären, dass es mit der großen Party noch etwas dauern könnte. Ihm sei kein Club in der Größe und Art des „Mauerpfeiffer“ bekannt, der zum Wochenende öffne.