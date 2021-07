Clemens nach klarer Niederlage bei World Matchplay raus

Der deutsche Dartspieler Gabriel Clemens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Blackpool Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens ist beim zweitwichtigsten Turnier der Welt direkt in seinem ersten Spiel ausgeschieden. Der 37 Jahre alte Saarländer verlor in der Nacht zum Montag beim World Matchplay in Blackpool deutlich mit 2:10 gegen den Portugiesen José de Sousa und zeigte dabei eine enttäuschende Leistung.

Für Clemens war es die zweite Teilnahme an dem Turnier, im Vorjahr hatte er noch Englands Ex-Weltmeister Rob Cross besiegt. Ab diesem Montag, an dem in England nahezu alle Corona-Restriktionen fallen, wird die Zuschauerkapazität der Winter Gardens in Blackpool wieder voll ausgelastet. Das Turnier geht bis zum Sonntag.