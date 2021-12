Clemens bei Darts-WM draußen: Klares 0:4 gegen Clayton

Gabriel Clemens aus Deutschland in Aktion. Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa

London Gabriel Clemens ist als letzter verbleibender Deutscher bei der Darts-Weltmeisterschaft in London ausgeschieden. Der 38 Jahre alte Saarländer verlor am Montag sein Drittrundenmatch gegen den walisischen Spitzenspieler Jonny Clayton mit 0:4 und konnte seinen Achtelfinal-Einzug aus dem Vorjahr damit nicht wiederholen.

Schon in seinem Zweitrundenmatch gegen Lewy Williams (3:0) hatte Clemens unter seinen Möglichkeiten agiert und von der Doppelschwäche des walisischen Rivalen profitiert. Die Darts-WM ist für die deutschen Profis damit schon vor dem Achtelfinale beendet. Am Nachmittag war Florian Hempel mit 1:4 am australischen Außenseiter Raymond Smith gescheitert.