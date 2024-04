Schmerz-Atlas Chronische Leiden bei Saarländern besonders häufig

Von chronischen Schmerzen betroffen sind demnach vor allem Frauen (823), bei den Männern liegt der Anteil bei 507 je 10.000 Einwohner. Der große Unterschied zwischen den Geschlechtern lässt auch im Alter nicht nach: So leiden mehr als ein Viertel der über 80-jährigen Frauen an dauerhaften Schmerzen, bei den Männern sind es rund 15 Prozent. Unter den Berufstätigen ist chronischer Schmerz vor allem bei den Beschäftigten mittleren Alters in Gesundheits- und Sozialberufen verbreitet (733), am niedrigsten liegt der Anteil in dieser Altersgruppe in der Branche „Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei“ (190).