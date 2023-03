Parlamentswahlen Christsoziale streben Regierungswechsel in Luxemburg an

Rechtsanwalt Luc Frieden war in den Jahren 1998 bis 2013 Kabinettsminister in den Regierungen von Jean-Claude Juncker. 2014 wechselte er in die Wirtschaft, zuerst nach London und ab 2016 wieder in Luxemburg. Zuletzt war er unter anderem Präsident der luxemburgischen Handelskammer sowie Vorsitzender des europäischen Dachverbandes der Industrie und Handelskammern in Brüssel.