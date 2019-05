Christian Baldauf gegen Regeln für Youtuber

Mainz Die Union hat nach Einschätzung ihres rheinland-pfälzischen Fraktionschefs, Christian Baldauf, das Interesse junger Menschen an der Politik unterschätzt. „Die CDU hat unterschätzt, wie hochpolitisch junge Menschen auf ihre Weise unterwegs sind“, sagte Baldauf der „Rhein-Zeitung“ und dem „Trierischen Volksfreund“ (Mittwochausgabe).

Baldauf sprach sich in dem Interview zudem gegen Regeln für Youtuber bei Meinungsäußerungen vor einer Wahl aus. Damit distanzierte er sich von den umstrittenen Äußerungen seiner Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. „Für Youtuber und Influencer gelten dieselben Umgangsformen wie für alle, die sich auf den öffentlichen Marktplatz, in die klassischen Medien oder ins Internet begeben: keine üble Nachrede, nichts Strafbares.“ Ansonsten gelte die Meinungsfreiheit. „Jeder Youtuber, jeder Influencer muss aber genauso wie jeder Politiker, Journalist und Wissenschaftler beherzigen: Gefühltes und Gewünschtes darf niemals stärker werden als Fakten.“ Sonst gehe es an die Substanz der Demokratie, betonte Baldauf.