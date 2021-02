Chöre planen Neustart auf roten Teppichen

Neuwied Sänger stoßen besonders viele Aerosole aus. Wegen Corona sind daher derzeit herkömmliche Chorproben verboten. Manche Ensembles finden kreative Lösungen.

Am 26. Juni will der Chorverband Rheinland-Pfalz das „Candoro-Chorfestival des Leistungssingens“ in der Kulturhalle in Ochtendung in der Osteifel erklingen lassen - ohne Publikum mit Video-Liveübertragung. Vom 27. August bis 9. September soll ein „Singbus“ der Deutschen Chorjugend in fünf Regionen im Land Station machen. Dabei soll laut Meyer auch der mit 1500 Euro dotierte „Kinderchorland-Preis“ an ein junges Ensemble verliehen werden. Daneben wollen der Chorverband Rheinland-Pfalz und das Chormagazin „Singendes Land“ den neuen „Sila Award“ verleihen - eine mit insgesamt 2300 Euro dotierte Auszeichnung für Chöre mit kreativen Ideen in Corona-Zeiten.