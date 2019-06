Chlorgas tritt aus: Hallenbad in Dahn geräumt

Dahn Wegen ausgetretenem Chlorgas ist ein Hallenbad im südpfälzischen Dahn am Freitag sicherheitshalber geräumt worden. Grund für den Gasaustritt sei ein technischer Defekt an der Chloranlage gewesen, teilte die Polizei mit.

Bei dem Versuch, den Defekt in einem Kellerraum zu beheben, erlitten vier Mitarbeiter des Bades den Angaben zufolge leichte Verletzungen der Atemwege. Sie seien vom Rettungsdienst untersucht worden, es habe aber keiner ins Krankenhaus gemusst, sagte ein Polizeisprecher. Für die Badegäste, die das Gebäude verlassen mussten, bestand laut Polizei keine Gefahr. Das Bad blieb am Freitag geschlossen, am Samstag sollte es wieder öffnen.