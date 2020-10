Chlor aus Schwimmbad ausgetreten: Keine Verletzten

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Zell dpa/lrs) - Im Zeller Schwimmbad ist am Donnerstag aus ungeklärter Ursache Chlor ausgetreten. 98 Badegäste und drei Beschäftigte mussten das Gebäude deshalb am Nachmittag verlassen. Verletzt wurde keiner von ihnen, wie die Polizei in Zell berichtete.

