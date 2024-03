Personalien Chefin der Saar-Kulturstiftung geht vorzeitig

Die Kunsthistorikerin und Vorständin Jahn wurde vom Kulturministerium so zitiert: Sie habe ihre internationalen Kontakte in die Stiftung eingebracht und mit großartigen Künstlerinnen und Künstlern wichtige Ausstellungen realisiert. „Jetzt möchte ich den Blick in die Zukunft richten und meinen Lebensmittelpunkt aus familiären Gründen nach Freiburg verlegen und mich stärker auf meine wissenschaftliche Tätigkeit und die Entwicklung von Ausstellungen zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts konzentrieren.“