„Chance“ verpasst: Spott für Fortuna nach Pokal-Blamage

Völklingen Die Aufgabe war lösbar, das Tor zum Pokal-Halbfinale weit offen. Doch Fortuna Düsseldorf hat eine historische Chance verpasst. Die Fehler-Analyse von Trainer Uwe Rösler deutet auf körperliche Defizite hin.

Nach „Klatschen wie diesen“ hieß es dort nun, weine die Fortuna dem ehemaligen Trainer Friedhelm Funkel nach. Und müsse ohne Abendbrot ins Bett. Nachdem der Regionalligist 1. FC Saarbrücken in der 2. Runde des DFB-Pokals den 1. FC Köln ausgeschaltet hatte, war von der Band der „Höhner“-Song „Viva Colonia“ in „Bye Bye Colonia“ umgedichtet worden.

Zum Lachen war bei der Fortuna an diesem Dienstagabend aber niemandem zumute. Die Düsseldorfer hatten das vermeintlich leichteste Los im Viertelfinale des DFB-Pokals erwischt und verpassten trotzdem den ersten Halbfinal-Einzug seit 24 Jahren. Trotz 31:4 Torschüssen in der regulären Spielzeit, die 1:1 endete. Und trotz zweimaligen Vorteils im Elfmeterschießen, das Saarbrücken nach 20 Schüssen mit 7:6 gewann.

Auf die Frage, warum die Fortuna trotz des erlösenden Ausgleichs durch Zanka in der 90. Minute nach Kopfball-Vorlage von Torhüter Florian Kastenmeier den drei Klassen tiefer spielenden FCS in der Verlängerung nicht dominierte, schaute Rösler grimmig. „Ich habe eine Erklärung“, sagte er: „Aber die verrate ich nicht.“ Auf Nachfrage ließ er durchblicken: „Die Spieler wollten weitermachen. Aber sie konnten einfach nicht. An der Einstellung hat es nicht gelegen.“