Finalserie Champions League: Düsseldorf gegen Saarbrücken ohne Boll

Die Düsseldorfer müssen im Hinspiel der Finalserie am Freitag (31. März, 19 Uhr) zunächst auswärts in Saarbrücken antreten. Die Entscheidung fällt dann am kommenden Montag (3. April, 19 Uhr) in Düsseldorf. Übertragen werden die Begegnungen auf der Plattform Sportdeutschland.tv.