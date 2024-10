Wein CDU will Winzern mit Sieben-Punkte-Programm helfen

Die rheinland-pfälzische CDU befürchtet ein Sterben von Winzerbetrieben in den nächsten Monaten und legt ein Sofortprogramm zur Verbesserung der Situation der Winzer vor. „Rheinland-Pfalz ist mit seinen sechs Anbaugebieten und über 6.500 Weinbaubetrieben von dieser Entwicklung besonders betroffen“, heißt es in dem Papier mit sieben Sofortmaßnahmen für den Weinbau, das der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt. CDU- und Fraktionschef Gordon Schnieder sieht insbesondere die Kulturlandschaft des Steillagenweinbaus in Gefahr.