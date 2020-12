CDU will Verbraucherschutz ins Gesundheitsministerium holen

Christian Baldauf (CDU), Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021, schaut in die Kamera. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021, Christian Baldauf, will die Zuständigkeit für den Verbraucherschutz künftig im Gesundheitsministerium verankern. Im Falle eines Regierungswechsels solle ein eigenes Ministerium für Gesundheit, Pflege und Verbraucherschutz eingerichtet werden, teilte die Partei am Dienstag in Mainz mit.

Bisher ist der Verbraucherschutz zusammen mit der Familien-, Frauen- und Jugendpolitik im Integrationsministerium angesiedelt.

Baldauf stellte am Dienstag das dritte von sieben geplanten „Praktikerteams“ vor, die die CDU bis zur Landtagswahl am 14. März beraten und begleiten sollen. Nach der Umwelt- und Bildungspolitik folgte jetzt die Gesundheitspolitik mit der Wormser Krankenschwester Siegrid Loris, der Berliner Unternehmerin Diana Kinnert, dem Mainzer Gelenkchirurgen Philipp Drees und dem Ludwigshafener Pflegedienstleiter Sertac Bilgin.