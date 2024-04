Bildung CDU will Übergang von Kita zu Grundschule neu strukturieren

Die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion möchte angesichts sehr unterschiedlicher Bildungsniveaus von Erstklässlern den Übergang von der Kita in die Grundschule verbindlicher regeln. Das ist der Kern eines Antrages, den die größte Oppositionsfraktion in der kommenden Woche in den Landtag in Mainz einbringen will. Es brauche mehr frühe Bildung und die fange vor der Einschulung an, sagte Fraktionschef Gordon Schnieder.