CDU will mit Baldauf in Landtagswahl gehen

Christian Baldauf (CDU), Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold.

Mainz Die CDU Rheinland-Pfalz will Christian Baldauf als Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Jahr 2021 aufstellen. Die Landesvorsitzende Julia Klöckner sagte nach einer Vorstandssitzung am Montagabend in Mainz, sie habe den Fraktionsvorsitzenden im Landtag für diese Aufgabe vorgeschlagen, der Landesvorstand habe einmütig zugestimmt.

Die endgültige Entscheidung werde Anfang nächsten Jahres ein Nominierungsparteitag treffen, sagte Klöckner. Für sich selbst habe sie entschieden, kein drittes Mal anzutreten und sich auf ihre Aufgaben als Bundesministerin für Landwirtschaft und auf den Landesvorsitz zu konzentrieren.

Der 52-jährige Jurist Baldauf hatte 2010 als Partei- und Fraktionschef auf eine Spitzenkandidatur zugunsten von Klöckner verzichtet. Diese unterlag bei der Wahl 2011 ebenso wie 2016 den SPD-Spitzenkandidaten Kurt Beck und Malu Dreyer.