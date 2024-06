Parteien CDU will Kriminalität mit neuem Bericht genauer beleuchten

Die CDU-Fraktion will mit einem sogenannten Periodischen Sicherheitsbericht die Entwicklung der Kriminalität in Rheinland-Pfalz genauer beleuchten. In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) werde eine signifikante Zahl von Straftaten gar nicht abgebildet, argumentiert die größte Oppositionsfraktion. Hier solle ein solcher Sicherheitsbericht mit Erkenntnissen aus unterschiedlichen amtlichen Datensammlungen helfen. Auch solle so ersichtlicher werden, wie sich Verfahren im weiteren Verlauf entwickelten, erklärte der CDU-Abgeordnete Dirk Herber am Montag in Mainz.