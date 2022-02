CDU will die Last hoher Energiepreise mindern

Eine Person macht eine Heizung an. Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Mainz Am Donnerstag diskutiert der Landtag über die steigenden Energiekosten. Der Abgeordnete Gerd Schreiner stellt konkrete Vorschläge seiner Fraktion vor.

Strom und Benzin werden teurer, ebenso Öl und Gas. Die CDU-Fraktion im Landtag will mit einer Reihe konkreter Vorschläge dazu beitragen, dass die damit einhergehende Belastung weniger drückend wird. „Es kann nicht sein, dass sich der Staat auf Kosten der Bürger aufgrund der hohen Energiepreise die Tasche vollmacht“, sagte der Mainzer Landtagsabgeordnete Gerd Schreiner vor einer Aktuellen Debatte zu diesem Thema am Donnerstag im rheinland-pfälzischen Landtag.

Die Vorschläge stehen im Einklang mit einem Konzept der „Energiepreisbremse“, das am Dienstag von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Berlin vorgestellt wurde. So soll die EEG-Umlage über die Stromrechnung spätestens zur Mitte dieses Jahres abgeschafft werden. Die Ampel prüft derzeit, diesen bisher für Anfang 2023 geplanten Schritt vorzuziehen. „Dann wären wir wieder bei 32 Cent je Kilowattstunde“, sagte Schneider mit Blick auf den durchschnittlichen Strompreis im Jahr 2020. Im vergangenen Jahr waren es 32 Cent, für dieses Jahr wird ein Anstieg auf 37 Cent für möglich gehalten.