CDU vorn: Vorläufiges Ergebnis der Wahl in Rheinland-Pfalz

Mainz In Rheinland-Pfalz ist die CDU trotz Verlusten als stärkste Partei aus der Europawahl hervorgegangen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kam die SPD bei der Wahl am Sonntag auf den zweiten Platz und konnte sich so anders als auf Bundesebene vor den Grünen behaupten.