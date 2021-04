„Menschen brauchen Perspektive“ : Geimpfte sollen laut Klöckner Freiheitsrechte wiedererlangen

Julia Klöckner (CDU), Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, kommt zur Präsidiumssitzung ihrer Partei in das Konrad-Adenauer-Haus. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Aktuell

Berlin „Ich schätze, der Sommer wird uns wieder viel Luft geben“, sagte die rheinland-pfälzische Landesvorsitzende der Union.

CDU-Vize Julia Klöckner hat sich vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern am Nachmittag dafür ausgesprochen, Geimpften gewisse Freiheitsrechte zurückzugeben. Auf die Frage, wann die Impfpriorisierung fallen solle, sagte die rheinland-pfälzische Landesvorsitzende der Union am Montag vor einer hybriden Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin, dies habe auch damit zu tun, wie weit der Impffortschritt sei. Die Bundesländer kämen hier sehr unterschiedlich voran.