CDU verschiebt Vorstandswahl auf nächstes Jahr

Mainz Die CDU Rheinland-Pfalz verschiebt die Wahl ihres Landesvorstands auf das nächste Jahr. Die Partei macht damit nach Angaben von Generalsekretär Gerd Schreiner von einer gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch, wonach die Amtszeit von Vorständen aufgrund der Corona-Pandemie bis Ende 2021 verlängert werden kann.

Der CDU-Parteitag zur Aufstellung der Landesliste für die Landtagswahl soll am 10. Oktober in Ludwigshafen mit etwa 300 Delegierten stattfinden. Die SPD Rheinland-Pfalz will am 31. Oktober ihren Landesvorstand neu wählen, in Idar-Oberstein. Die Landesliste der SPD soll am 28. November in Trier aufgestellt werden.