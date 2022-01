CDU verliert Stichwahl im Rhein-Hunsrück-Kreis

Simmern Im ersten Wahlgang hatte der Jurist Christian Klein noch knapp die Nase vorn. Doch am Ende musste er sich dem parteilosen Kandidaten Volker Boch geschlagen geben, der von SPD und Grünen unterstützt wurde.

An der Stichwahl beteiligten sich 37,6 Prozent der mehr als 83.000 Wahlberechtigten. Den Ausschlag für die Entscheidung gaben die Wählerinnen und Wähler im Hunsrück, So erhielt Boch sein bestes Ergebnis in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen mit 62,8 Prozent. Klein schnitt besser ab im Mittelrheintal - in der Stadt Boppard kam er auf 55,8 Prozent.