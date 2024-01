Regierung CDU und Freie Wähler: Kein U-Ausschuss im Fall Raab

In der Debatte um einen kritischen Brief der Medienpolitikerin Heike Raab (SPD) an den SWR wird es keinen Landtags-Untersuchungsausschuss geben. Die Oppositions-Fraktionen von CDU und Freien Wählern teilten am Mittwoch in Mainz mit, sie hätten entschieden, keinen Untersuchungsausschuss zu beantragen. Die AfD-Fraktion war mit ihrem Antrag zur Einsetzung eines solchen Gremiums Mitte Dezember im Landtag gescheitert.