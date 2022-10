CDU-Fraktionschef : CDU und AfD attackieren Regierungschefin Dreyer

Mainz Die Flutkatastrophe im Ahrtal von 2021 und der Rücktritt von Innenminister Lewentz stehen im Mittelpunkt der Haushaltsdebatte des Landtags. Dabei rückt die Ministerpräsidentin in den Fokus der Opposition.

Einen Tag nach dem Rücktritt von Innenminister Roger Lewentz (SPD) haben CDU und AfD im Landtag ungewöhnlich scharfe Attacken gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer geführt. „Ihr Krisenmanagement war eine Katastrophe in der Katastrophe - Sie als Regierungschefin sind dafür ebenfalls verantwortlich“, sagte Oppositionsführer Christian Baldauf (CDU) am Donnerstag an die Adresse der SPD-Politikerin. AfD-Fraktionschef Michael Frisch sprach vom „Sittengemälde einer Elite“, der das eigene politische Überleben wichtiger sei als das Wohl des eigenen Landes.