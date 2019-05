CDU trotz Stimmenverlust stärkste Kraft im Bezirkstag Pfalz

Kaiserslautern Bei den Wahlen zum Bezirkstag Pfalz ist die CDU mit 28,9 Prozent der Stimmen als stärkste Kraft hervorgegangen. Die SPD kam nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis vom Montag auf 23,5 Prozent. Sowohl die CDU (minus 8,4 Prozentpunkte), als auch die SPD (minus 6,9) hatten bei der Wahl am Sonntag erhebliche Stimmenverluste zu beklagen.

Die AfD folgte mit 12,3 Prozent (plus 6,1). Die Freie Wählergruppe (FWG) erreichte 9,2 Prozent (plus 2,6), die FDP 6,1 Prozent (plus 2,4) und Die Linke 4,0 Prozent (unverändert). Zur Wahl der 29 ehrenamtlichen Abgeordneten berechtigt waren laut Landeswahlleiter 1,04 Millionen Bürger. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,1 Prozent und damit um 7,6 Prozentpunkte höher als bei der Wahl 2014.

Der Bezirkstag ist das höchste Entscheidungsorgan des Bezirksverbandes Pfalz, einem Verband von Kommunen in der Pfalz. Er soll sich um Einrichtungen kümmern, die sich die Kommunen allein nicht leisten können. In die Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Bildung, Gesundheit sowie Natur- und Umweltschutz fallen unter anderem das Pfalztheater und die Pfalzgalerie in Kaiserslautern sowie das Historische Museum der Pfalz in Speyer. Der Bezirkstag Pfalz, auch Pfälzer Parlament genannt, gilt als erste Volksvertretung auf deutschem Boden.