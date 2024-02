Mainz CDU startet mit Konferenzen zum neuen Grundsatzprogramm

Die CDU startet am Dienstag in Mainz (ab 18.00 Uhr) ihre regionalen Konferenzen zum neuen Grundsatzprogramm der Partei. Der Entwurf des Papiers mit dem Titel „In Freiheit leben. Deutschland sicher in die Zukunft führen“ soll nach der Diskussion mit Parteimitgliedern bei insgesamt sechs Konferenzen im Mai bei einem Parteitag in Berlin verabschiedet werden.