CDU siegt bei der EU-Wahl im Saarland: SPD verliert massiv

Saarbrücken Die CDU hat bei der Europawahl im Saarland trotz leichter Verluste die meisten Stimmen geholt. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kam sie am Sonntag auf 32,5 Prozent der Stimmen. Das waren 2,5 Prozentpunkte weniger als bei der Europawahl 2014. Dahinter landete der Koalitionspartner SPD mit 23,1 Prozent, der damit zwar deutlich besser als auf Bundesebene abschnitt.

Auf Rang drei kamen die Grünen, die derzeit nicht im Landtag in Saarbrücken vertreten sind. Sie erreichten 13,2 Prozent der Stimmen, ein Plus von 7,2 Prozentpunkten. Es folgen AfD mit 9,6 Prozent (plus 2,8), Linke mit 6,0 Prozent (minus 0,7) und FDP mit 3,7 Prozent (plus 1,5). Die Wahlbeteiligung lag diesmal bei 66,4 Prozent, das ist eine Steigerung im Vergleich zu 2014 von mehr als zwölf Prozentpunkten.