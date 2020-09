CDU schlägt Sofortprogramm für sichere Schulwege vor

Christian Baldauf (CDU), Fraktionsvorsitzender der CDU in Rheinland-Pfalz, sitzt im Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Zu Beginn der Schlussberatung über den zweiten Nachtragshaushalt in Rheinland-Pfalz hat die oppositionelle CDU-Fraktion ein Sofortprogramm für sichere Schulwege vorgeschlagen. In Schulbussen herrsche „ein unglaubliches Gedränge“, sagte Fraktionschef Christian Baldauf am Donnerstag im Landtag in Mainz.

