CDU schlägt jüngste Kandidatenliste für Landtagswahl vor

Ein CDU-Logo und ein Wasserglas stehen nebeneinander. Foto: Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbol

Mainz Die CDU Rheinland-Pfalz stimmt am Samstag in Ludwigshafen über die jüngste Kandidatenliste der Partei in ihrer Geschichte ab. Die vom Landesvorstand einstimmig beschlossene Liste umfasst für jeden der 52 Wahlkreise einen Direktkandidaten und einen Vertreter (B-Kandidaten), wie die Parteivorsitzende Julia Klöckner am Dienstag in Mainz sagte.

Ein Drittel der A-Kandidaten und die Hälfte der B-Kandidaten seien jünger als 40 Jahre. „Ein Generationenwechsel in der Fraktion steht an.“

Spitzenkandidat ist der Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf. Der 53-Jährige habe Wert darauf gelegt, dass zumindest die ersten Plätze - bis einschließlich Platz 12 - paritätisch besetzt seien, sagte Klöckner. Auf Platz zwei folgt die Landtagsabgeordnete Anke Beilstein. Insgesamt finden sich 24 der derzeit 35 Landtagsabgeordneten auf der Liste, die meisten auf aussichtsreichen Plätzen.