CDU schlägt Enquete-Kommission zur Pandemie-Bekämpfung vor

Christian Baldauf (CDU) steht am Rednerpult. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Der rheinland-pfälzische Landtag soll nach dem Willen der CDU-Fraktion eine Enquete-Kommission einrichten, um Lehren aus der Corona-Pandemie zu ziehen. Die CDU stehe in Kontakt mit den drei Fraktionen der Regierungskoalition, um beim Landtagsplenum in dieser Woche einen gemeinsamen Antrag dazu vorzulegen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Martin Brandl, am Montag in einer Videokonferenz.

„Es läuft aus unserer Sicht nicht rund, es läuft eher schlecht“, sagte Fraktionschef Christian Baldauf zur Umsetzung der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen des Landes. „Das muss aufgearbeitet werden.“ In vielen Bereichen werde erst spät oder gar nicht mit Landesverordnungen Klarheit geschaffen. „Die Betreiber von Fitness-Studios wollen am Mittwoch aufmachen, wissen aber nicht wie.“ Wegen unklarer Regeln bestehe „eine sehr große Unstrukturiertheit“ bei der Aufhebung von Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

Die Enquete-Kommission Pandemie-Vorsorge und Pandemie-Bekämpfung solle so schnell wie möglich eingesetzt werden, sagte Brandl. Ihre Mitglieder sollten Fehler ebenso bewerten wie positive Erfahrungen, „um gerüstet zu sein für eine zweite oder dritte Welle oder für künftige Pandemien“.