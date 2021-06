CDU Saar zieht mit Kramp-Karrenbauer in Bundestagswahl

Spiesen-Elversberg Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer führt die Landesliste der CDU im Saarland für die Bundestagswahl im Herbst an. Die 58-Jährige wurde am Samstag bei einer Landesvertreterversammlung in einem Fußballstadion in Spiesen-Elversberg auf Listenplatz eins gewählt, teilte die Partei mit.