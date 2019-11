CDU Saar wählt neuen Landesvorstand auf Parteitag

Tobias Hans (CDU) gestikuliert während eines Interviews. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild.

Tholey Die Saar-CDU wählt heute auf einem Parteitag in Tholey-Theley ihren Landesvorstand neu. Bei der turnusgemäßen Abstimmung über die Besetzung an der Spitze der Partei werden aber keine Änderungen erwartet, wie ein Sprecher in Saarbrücken sagte.

Der Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans (41), führt seit gut einem Jahr die Partei an: Er war Mitte Oktober 2018 auf einem Parteitag in Neunkirchen mit 95,5 Prozent der Delegiertenstimmen zum Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt worden, die CDU-Bundesvorsitzende wurde.