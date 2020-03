CDU richtet Wahlkampf auf Regionen in Rheinland-Pfalz aus

Das CDU-Logo ist zu erkennen. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild.

Mainz Die CDU will in ihrem Wahlkampf zur Landtagswahl in einem Jahr besondere Akzente auf die einzelnen Regionen in Rheinland-Pfalz setzen. Es werde im Wahlprogramm einen allgemeinen Teil für das ganze Land und spezifische Teile für die 14 Regionen zwischen Ahr und Südpfalz geben, sagte der Spitzenkandidat Christian Baldauf am Freitag in Mainz.



In jeder Region sei eine Auftaktveranstaltung geplant, gestartet werde damit direkt nach Ostern. Die Partei werde „die Menschen intensiv befragen, wo ihnen der Schuh drückt und dann werden wir daraus Lösungsansätze entwickeln“.

CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner kündigte an, dass es bei den Kandidaturen zur Landtagswahl eine deutliche Verjüngung geben werde. In mehr als der Hälfte der Wahlkreise würden neue Kandidaten antreten. Die Landesliste für die Wahl am 14. März 2021 soll auf einem Parteitag am 10. Oktober in Frankenthal aufgestellt werden. Am 7. November folgt ein Landesparteitag in Mülheim-Kärlich mit der Neuwahl des Parteivorstands. Das Wahlprogramm mit den regionalisierten Teilen soll dann auf einem kleinen Parteitag Anfang 2021 beschlossen werden.