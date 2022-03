Parteipolitik : CDU Rheinland-Pfalz: Erneuerung mit Baldauf an der Spitze

Wittlich Ungewohnt offene Worte auf einem Parteitag: Ein externer Berater kritisiert „Obrigkeitshörigkeit“ und fordert Veränderung von unten. Die Delegierten wählen den einzigen Kandidaten Baldauf zum Nachfolger von Julia Klöckner.

Mit einem neuen Führungsteam und mehr Mitgliederbeteiligung will die CDU in Rheinland-Pfalz wieder schlagkräftig werden. Ein Jahr nach dem schlechtesten Ergebnis bei einer Landtagswahl machte am Samstag ein Parteitag in Wittlich den damaligen Spitzenkandidaten Christian Baldauf zum neuen Parteichef. Mit vielen Emotionen verabschiedeten die Delegierten die Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner. Sie führte den Landesverband zwölf Jahre lang, musste aber bei der Bundestagswahl als Spitzenkandidatin ebenfalls das schlechteste Ergebnis in dem traditionell eher konservativen Bundesland hinnehmen.