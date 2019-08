CDU Rheinland-Pfalz berät über Klimaschutz und Social Media

Mainz Nachhaltiger und sozialer Klimaschutz sowie der Umgang mit den Sozialen Medien sind die beiden Themen der diesjährigen Klausurtagung der rheinland-pfälzischen CDU. „Wir wollen den Dialog mit Bürgern suchen und aus unserer Blase raus“, erläuterte der designierte Generalsekretär Gerd Schreiner am Montag in Mainz die Wahl des zweiten Themas.

Unter dem Motto „Das Wichtigste ist der Mut - unsere Wege in eine nachhaltige soziale Marktwirtschaft“ beraten und diskutieren der Landesvorstand, die Landtagsfraktion und die Landesgruppe im Deutschen Bundestag am kommenden Mittwoch und Donnerstag in Maria Laach.