Parteien : CDU Rheinland-Pfalz berät über interne Turbulenzen

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf (l) und Gordon Schnieder auf dem Weg zur Sondersitzung am Abend. Foto: Hannes P. Albert/dpa

Mainz Der Vorstand der CDU Rheinland-Pfalz ist am Dienstagabend zusammengekommen, um über den angekündigten Rücktritt von Fraktionschef Christian Baldauf zu beraten. Baldauf will nach Angaben aus der Partei darüber informieren, was in der Landtagsfraktion geplant ist und sich dazu mit den Vorstandsmitgliedern austauschen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Baldauf hatte am 22. Dezember überraschend angekündigt, dass er Ende März den CDU-Fraktionsvorsitz abgeben werde. Der 55-Jährige begründete dies damit, dass es „jetzt Zeit“ sei, „den Übergang in der Landtagsfraktion einzuleiten“. Einzelne Fraktionsmitglieder sprachen anschließend aber von einer heftigen internen Kontroverse, in der Kritiker Baldaufs dessen Fraktionsvorsitz in Frage gestellt haben sollen.

„Wir wollen, dass es ordentlich miteinander zugeht“, sagte Landesschatzmeister Winfried Görges bei der Ankunft der insgesamt 37 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu der Sitzung am Dienstag. „Das sind wir uns gegenseitig schuldig - dem Landesvorsitzenden oder dem Fraktionsvorsitzenden.“ Baldauf wurde im März vergangenen Jahres auch zum Landesvorsitzenden gewählt, er ist damit Nachfolger der Bundestagsabordneten Julia Klöckner. Die stellvertretende Landes- und Fraktionsvorsitzende Ellen Demuth sprach vor Beginn der Sitzung von einem turbulenten Jahresbeginn.

Der Landesvorsitzende der Senioren-Union, Fred-Holger Ludwig, sagte: „Wir fordern den Rücktritt vom Rücktritt.“ Baldauf habe immer ehrlich und loyal im Sinne der Partei seine Arbeit getan. Die Vorgänge in der Fraktion erinnerten an den einstigen Staats- und Parteichef Mao Zedong und die damaligen Abweichler in der „Viererbande“.

Bei einer Klausurtagung in der kommenden Woche will die Landtagsfraktion „die inhaltlichen und personellen Weichen für die künftige Fraktionsarbeit stellen“. Dann soll auch die Wahl zum künftigen Fraktionsvorsitz stattfinden. Als mögliche Nachfolger Baldaufs sind mehrere Landtagsabgeordnete im Gespräch, unter ihnen Generalsekretär Gordon Schnieder (47), der Parlamentarische Geschäftsführer Martin Brandl (41) und Christoph Gensch (44), der 2018/19 für knapp ein Jahr Generalsekretär war. Häufig genannt wird außerdem Helmut Martin aus dem Wahlkreis Bad Kreuznach. Der 59-jährige promovierte Anwalt ist seit April 2018 im Landtag.

© dpa-infocom, dpa:230103-99-93268/2

(dpa)