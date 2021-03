CDU reicht Verfassungsklage gegen Landesregierung ein

Mainz Der Streit um die Beförderungs- und Einstellungspraxis in den Landesministerien erreicht nun den Verfassungsgerichtshof. Die CDU-Fraktion wirft der Regierung vor, ihre Fragen dazu nicht korrekt beantwortet und damit gegen die Verfassung verstoßen zu haben.

Wegen der ihrer Ansicht nach unzureichenden Auskünfte zu Einstellungen und Beförderungen in den rheinland-pfälzischen Ministerien reicht die CDU-Landtagsfraktion Verfassungsklage gegen die Landesregierung ein. Die Klage solle dem Verfassungsgerichtshof in Koblenz noch im Laufe des Donnerstags vorgelegt werden, kündigte der Prozessbevollmächtigte der CDU, Christofer Lenz, gut eine Woche vor der Landtagswahl am 14. März an.