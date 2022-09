Landtag : CDU regt Verbesserungen beim Kinderschutz an

Mainz Nach einer Landtagsdebatte zum Kinderschutz im Juni hat die CDU-Fraktion jetzt weitere Verbesserungen vorgeschlagen, um Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt zu schützen. „Es gibt schon viele gute Strukturen hier im Land“, sagte der CDU-Abgeordnete Michael Wäschenbach am Donnerstag in Mainz.

Wäschenbach verwies auf zwei in diesem Monat geplante Ausschussanhörungen des Landtags - zu der im Juni diskutierten Einrichtung von Childhood-Häusern für die sensible Ermittlungsarbeit nach sexueller Gewalt an Kindern und zur Entbindung von Ärzten von ihrer Schweigepflicht in Missbrauchsfällen. Am Donnerstag schlug er zusätzliche verpflichtende Vorsorge-Untersuchungen im Anschluss an die Reihe der U1- bis U9-Untersuchungen beim Kinderarzt vor. „Zwischen dem sechsten und dem 16. Lebensjahr besteht eine Schutzlücke, die zu schließen ist“, sagte Wäschenbach.